Глава Минцифры заявил, что в России не планируют блокировать YouTube

Блокировка американского видеохостинга в России не планируется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общества «Знание».

«Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — пояснил Шадаев.

В середине апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что YouTube ждет блокировка, если площадка продолжит нарушать законы РФ. По его словам, видеохостинг стал ключевой площадкой, распространяющей фейки о ходе спецоперации России на территории Украины.

Кроме того, до этого депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк сказал, что видеохостинг необходимо законодательно запретить в России как минимум на 10 лет. Он заявил, что намерен предложить руководству Госдумы рассмотреть соответствующий вопрос. Также блокировку YouTube допускал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.