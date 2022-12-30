Глава Минцифры выступил против запрета на выезд из страны IT-специалистов

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не поддерживает запрет на выезд из страны IT-специалистов. Он отметил, что все желающие могут вернуться в Россию, поскольку здесь есть все условия для работы, или остаться трудиться в других странах. Максут Шадаев предложил объявить 2023 г. годом стартапов. Ведомство будет решать, «какие дополнительные механизмы поддержки включить».

Также в этом году были добавлены новые ОКВЭД в правила аккредитации IT-компаний. Ожидается, что они будут приняты правительством в начале 2023 г. Кроме того, Шадаев подчеркнул, что внеплановые проверки компаний на соответствие условиям аккредитации пока проводиться не будут. Плановые проверки пройдут с 1 июня по 1 июля.

Кроме того, глава Минцифры отметил, что в России нужно «создать такие условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт, на который он перевел свои процессы». По словам Шадаева, «бизнес не виноват в том, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии».