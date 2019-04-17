Глава Минсвязи упрекнул Роскомнадзор в придирках к СМИ «для галочки»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций получает жалобы от участников индустрии на придирки подведомственного министерству Роскомнадзора к незначительным нарушениям в СМИ, заявил на итоговой коллегии Роскомнадзора министр связи Константин Носков:

Несмотря ни на что, в России растет количество средств массовой информации. Роскомнадзор оперативно их регистрирует и при этом всегда обращает внимание СМИ на имеющиеся ошибки и недостоверную информацию в предоставляемых документах. Даёт все исчерпывающие разъяснения. Но при этом хотел бы обратить внимание, что при проверках службе следует делать акцент на действительно серьезных нарушениях, а не искать недостатки ради заполнения отчётности, что называется, придираться «для галочки».

Он отметил, что органам власти следует не только способствовать повышению ответственности СМИ за контент, но и «стимулировать их самостоятельно применять инструменты модерации, премодерирование контента, выявление противоправного контента»:

Мы получаем достаточно большое количество жалоб от участников индустрии на такие придирки, как неправильно указанная возрастная маркировка или неверная фамилия выпускающего редактора. Понятно, что формально это нарушение, но надо, конечно, исходить из того, что мы должны бороться с теми нарушениями, которые приносят вред. Мы должны прощать подобные непреднамеренные ошибки СМИ и оперативно их устранять вместе с самими изданиями в рабочем порядке.

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