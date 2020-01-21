Глава МВД вручил ведомственные награды журналистам

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на приеме в Москве в честь Дня российской печати вручил ведомственные награды журналистам. Это 40 сотрудников федеральных и региональных средств массовой информации: представители печатных изданий, телевизионных каналов, радио и информагентств, передает ОТР. Среди лауреатов — руководитель редакции ЧП и оперативной информации ТАСС и старший корреспондент отдела по освещению деятельности правоохранительных органов «Интерфакса».

Колокольцев подчеркнул, что «принципиальная позиция [журналистов] помогает не только формировать объективное общественное мнение о полиции, но и повышать эффективность ее деятельности».

МВД на протяжении многих лет проводит политику максимальной открытости, подчеркнул министр:

Мы заинтересованы в материалах, рассказывающих о службе полицейских, готовы активно содействовать журналистам, не избегая острых вопросов и тем. Особое внимание уделяем критике. Могу с уверенностью сказать, что результаты ряда журналистских расследований становились предметом тщательного разбирательства и серьезных выводов.

Фото: мвд.рф