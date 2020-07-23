Глава New York Times Co. Марк Томпсон покинет свой пост

Марк Томпсон, возглавлявший NYT 8 лет, оставит свой пост: его сменит Мередит Копит Левин – нынешний операционный директор компании.

Томпсон, пришедший в New York Times Co. в 2012 как бывший глава BBC, превратил издание в одно из главных мировых медиа: на данный момент NYT насчитывают 5 миллионов платных подписчиков.

«Процесс цифровой трансформации нельзя построить по схеме сокращения издержек. Это требует инвестиций», – считает Томпсон, добавляя – издание будет одним из последних, кто полностью откажется от печатных материалов, но рано или поздно «это все равно случится».

Копит Левин, которая займет должность Томпсона, должна стать самой молодой главой корпорации – на данный момент ей 49 лет. К работе она приступит в сентябре этого года: в планах у Копит Левин продолжить работу с подписной моделью монетизации издания.

По прогнозам, в 2025 году количество подписчиков NYT должно составить 10 млн.