Глава Роскомнадзора Александр Жаров может покинуть свою должность — его могут назначить гендиректором «Газпром-медиа», сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники.

Новым главой Роскомнадзора вместо Жарова может стать Андрей Липов, который сейчас возглавляет управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Источники изданий отметили, что назначения Жарова и Липова только обсуждается, окончательного решения еще не принято.

Собеседник РБК, близкий к Роскомнадзору, рассказал, что Жарова включили в список кандидатов на место главы «Газпром-Медиа» из-за того, что у него «хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко».

Сам Жаров заявил «Интерфаксу», что ему неизвестно о планах назначить его руководителем «Газпром-медиа». «Я об этом ничего не знаю. Работаю в качестве главы Роскомнадзора», — сказал он.

Представитель «Газпром-медиа» отказался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, готовится ли отставка Липова, сказал, что Кремль никогда не анонсируют кадровые решения.