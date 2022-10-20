Глава Союза журналистов: ни одно СМИ в России не закрылось из-за мобилизации сотрудников

Призыв на службу по частичной мобилизации сотрудников СМИ не влечет за собой риск закрытия изданий. Об этом сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. По его словам, еще ни одно российское СМИ не закрылось из-за мобилизации.

Ранее Союз журналистов России рассылал в СМИ письма с вопросами о мобилизации их сотрудников и возможном закрытии изданий из-за этого. СЖР просил журналистов сообщать об инцидентах. «Мы собираем информацию о том, что происходит в нашей отрасли и насколько призыв может повлиять на работу средств массовой информации. В целом по стране ситуация нормальная, но есть отдельные случаи, когда призывают несколько сразу журналистов из какого-нибудь СМИ, и тогда, конечно, работа будет затруднена», — объяснил глава СЖР Владимир Соловьев инициативу о рассылке писем.

Ранее глава СЖР сказал, что из-за частичной мобилизации ряд региональных СМИ может оказаться под угрозой закрытия. По его данным, ГТРК «Хакасия» из-за этого была вынуждена направить письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву. В Волгоградской области несколько региональных газет из-за призыва сотрудников могли вынужденно сократить выпуск изданий.