Глава Союза журналистов: по Москве могут бродить ненастоящие журналисты

О возможности появления в Москве липовых журналистов, сообщил глава союза журналистов России Владимир Соловьев.

Поскольку для перемещения по Москве вводятся цифровые пропуска, которые не требуются в числе некоторых других категорий граждан и профессиональным журналистам, Владимир Соловьев не исключил появления поддельных журналистских удостоверений:

Народ у нас талантливый. Тем более видов и вариантов пресс-карт и удостоверений разных много.

Соловьев подчеркнул важность того, что журналистам наряду с чиновниками, военными, судьями и адвокатами сохранена свобода передвижения и выразил надежду, что в других регионах поступят также:

Я очень надеюсь, что и все остальные руководители регионов нашей страны при необходимости введения таких мер также не забудут журналистов.

Владимир Соловьев напомнил также, что с началом периода самоизоляции прием в Союз журналистов приостановлен.

Источник: Красная весна