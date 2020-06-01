Глава Союза журналистов потребовал проверить законность задержаний на Петровке

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает необходимым разобраться с задержанием журналистов у здания ГУ МВД Москве на Петровке. Сославшись на юристов из СПЧ, он сказал, что действующий в Москве режим не допускает запрета одиночных пикетов.

Сейчас в городе «не режим ЧС, когда действуют совершенно другие правила, но не очень понятно, какой», отметил он:

Объявлен масочный режим. Ну, вот они стоят там в масках, между прочим.

У дома 38 по Петровке в четверг были задержаны заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, главред портала «Такие дела» Анастасия Лотарева, журналист Виктория Ивлева, журналист «Дождя» Михаил Фишман. Они пытались провести одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Ильи Азара, арестованного на 15 суток за такую же акцию в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова.

Соловьев отметил, что журналисты были задержаны не при исполнении служебных обязанностей, а как граждане, которые решили высказать свою позицию: