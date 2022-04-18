Глава СПЧ Фадеев прокомментировал возможную блокировку YouTube

Хочется заблокировать Youtube за фейки, но тогда РФ не сможет использовать эту площадку для распространения правдивой информации, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», — сообщил глава СПЧ.

«С одной стороны, YouTube, конечно, — инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине. С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией. И это непростая история», — отметил Фадеев.