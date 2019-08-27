Глава СПЧ не видит будущего у статьи административного кодекса о фейковых новостях

Статья в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающая штрафы за распространение фейковых новостей, не имеет большого будущего, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Об этом он заявил на встрече с участниками молодежного форума «Машук» в Пятигорске:

Бороться с ней [с проблемой фейковых новостей] с помощью КоАП довольно трудно, если вообще можно, [потому что] непонятно, как определить, соответствует ли действительности информация или не соответствует. Здесь не все так просто, именно поэтому мы добились того, что статья в КоАП сформулирована с большим количеством оговорок. Я не думаю, что у этой статьи есть какое-то большое будущее.

Федотов отметил, что СПЧ будет следить за тем, как статья применяется на практике:

У нас есть мониторинг, который занимается статьей о фейковых новостях и оскорблении власти.

Он также упомянул, что проблема фейковых новостей существует не только в России, но везде, где есть интернет.