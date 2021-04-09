Глава СПЧ поддержал идею регистрировать журналистов перед несогласованными акциями

Апр 9, 2021

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что считает полезной идею обязать журналистов аккредитоваться на освещение несогласованных акций. Такая регистрация, по его мнению, должна сопровождаться получением QR-кода. Регистрацию журналиста, по словам господина Фадеева, нужно будет проверять уже после того, как ему «вдруг выкрутили руки ОМОН или Росгвардия»:

«Может быть, надо продумать систему: если журналист идет на несогласованную акцию, то ему надо зарегистрироваться. Если будет аккредитация, если будут QR-коды, если журналист пришел на это мероприятие, ему вдруг выкрутили руки ОМОН или Росгвардия, если Росгвардия считывает QR-код и в течение десяти секунд видит, что это аккредитованный журналист, и отпускает его, то, наверное, это будет полезно», — сказал Фадеев во время мероприятия в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).

Согласно федеральному закону о СМИ, журналисты аккредитуются при органах власти, организациях и учреждениях для присутствия на их мероприятиях. Этот же закон закрепляет право журналиста присутствовать на митингах и демонстрациях без регистрации.

Требования к журналистам, освещающих митинги, были ужесточены в декабре 2020 года. Им запретили использовать «средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения» и скрывать «признак представителя СМИ». В январе 2021 года, после акций в поддержку политика Алексея Навального, Союз журналистов России предложил Роскомнадзору единую форму беджа и жилетов для журналистов. В апреле Роскомнадзор утвердил их параметры.

После протестов на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсуждались идеи специальных реестров для журналистов, освещающих акции. Также предлагалось нумеровать пресс-карты кодами регионов и обязать журналистов не приближаться к силовикам.

Источник: Коммерсантъ
 
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