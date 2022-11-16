Глава СПЧ попросил Минцифры увеличить тиражи газет на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал Минцифры увеличить тиражи газет на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, сейчас на этих территориях наблюдается острый дефицит газет.

Так, пишет канал СПЧ, в ряде районов нет мобильной связи и интернета, а военным не разрешено пользоваться в зоне боевых действий смартфонами. Поэтому особенно возрастает роль печатных изданий. По словам Соловьева, экземпляры «Комсомолки» и других газет, выходящих в этих регионах, передают из рук в руки.

Председатель СПЧ Фадеев обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. «Совет просит вас принять меры по увеличению тиражей печатных изданий. Их доставка в зону боевых действий может быть осуществлена при помощи волонтеров ОНФ и иных общественных организаций», — говорится в письме Валерия Фадеева.