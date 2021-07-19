Глава СПЧ попросил Минюст и Генпрокуратуру разъяснить решения касательно «Проекта»

Павел Гусев, председатель Союза журналистов Москвы и глава комиссии по правам человека в информационной сфере при СПЧ, попросил ведомства объяснить причины объявления Романа Баданина, издателя медиа, и его сотрудников иностранными агентами, а сам «Проект» — нежелательной организацией.

Гусев отметил, что комиссия «не может не обратить внимание на эти события, так как «Проект» публиковал статьи, касающиеся, в том числе, высокопоставленных государственных деятелей».

Команда издания заявила о ликвидации юридического лица после принятых в отношении него мер.