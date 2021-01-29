Глава СПЧ призвал разобраться с задержаниями журналистов на митингах 23 января

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета по правам человека при президенте РФ вновь назвал задержания на митингах законными, но в некоторых «тонкостях надо разбираться»:

Журналисты, скажем, из «Новой газеты», молодые женщины и журналисты, получили дубинками по спине или по голове. Я разговаривал с Дмитрием Муратовым, главным редактором «Новой газеты», есть действительно такая проблема, но там скорее, я бы сказал, несчастный случай, потому что они оказались в самой такой сердцевине стычки, между агрессивными активистами и полицейскими. И они там случайно оказались. Конечно, я скажу так, вряд ли у полицейского было желание лупить дубинкой журналиста. Вот такие инциденты были. С ними надо разбираться.

Фадеев добавил, что СПЧ будет активнее работать с полпредами президента в округах и «продолжать убеждать местные власти, что надо деликатнее относиться к журналистам».