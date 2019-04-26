Глава СПЧ считает необходимым внести изменения в УПК в защиту прав журналистов

Уголовно-процессуальное законодательство нуждается в изменениях, которые исключат имеющиеся противоречия в части обеспечения гарантий прав журналистов, считает председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член временной комиссии Михаил Федотов:

Ситуация со свободой прессы в мире ухудшается, это общемировая тенденция. Нарушения происходят по четырем направлениям: нарушаются свобода выражения мнения, нарушается плюрализм СМИ, их независимость и безопасность журналистов.

По словам Федотова, закон разрешает журналистам не выдавать источники информации, но при этом не защищает их от обысков со стороны следственных органов. В этом Федотов усматривает серьезное противоречие. В то же время, отмечает глава СПЧ, крайне редко возбуждаются дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, хотя примеров таких нарушений очень много.

Именно с целью защиты прав журналистов при участии СПЧ в скором времени начнет работать центр мониторинга нарушения их прав.