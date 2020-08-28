Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал цензурой блокировку YouTube российских СМИ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ на YouTube нужно признать цензурой и заставить компанию на территории РФ работать в рамках российского законодательства. Об этом он заявил в четверг в ходе круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства» в Общественной палате РФ.

«Я считаю, что правильный путь — убедить и заставить компанию Google в первую очередь и подобные компании работать в рамках российского законодательства. Включая в том числе штрафы», - сказал он. Фадеев отметил, что заблокированные на YouTube российские СМИ работают в правовом поле РФ, нет ответа от компании о причинах их блокировки. «Надо признать это цензурой и добиваться, чтобы Google соблюдала российское законодательство», - добавил он.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич заявил в свою очередь, что «вопреки декларируемым целям защиты свободы слова такие компании, как Google и Facebook, активно вмешиваются в дела неугодных СМИ и блогеров - удаляют контент или блокируют целые каналы». «Наше законодательство трактуется западными корпорациями совершенно произвольно и не выполняется. Перед нами стоит задача - выработать корректный законодательный ответ», — сказал он.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов добавил, что России также необходимо отстаивать свободу слова во всех юрисдикциях. «Вижу потенциал в этом. Возможно, новой большой задачей для Россотрудничества и Минюста РФ станет организация юридического лобби России по всему миру. Это заставит монополистов обращать внимание на национальное законодательство и здравый смысл», — сказал он.

Член комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе Сергей Рудов высказался за то, чтобы подавать коллективные иски к IT-гигантам в случае нарушения прав. «Мне кажется, надо двигаться этим четким путем. И кому-то надо взять на себя флаг лидерства в этой информационной войне», — добавил он.

Ранее СПЧ сообщал, что направил письмо в американский офис корпорации Google с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ, в российском офисе компании от ответа на этот вопрос уклонились. Обращение связано с тем, что в Совет поступили жалобы от владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube. По данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.