Глава СЖР: фейк-ньюс второй год подряд будет главной проблемой для медиасообщества

Основной проблемой 2023 года для медиасообщества второй год подряд будет фейк-ньюс, которые нужно выявлять и разоблачать. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Не только в 2023 году, но и в прошедшем и ближайшем будущем основная проблема, самая тяжелая проблема — это фейк-ньюс, потому что такая мощная идет информационная волна против России, небывалая в истории», — сказал он.

Соловьев подчеркнул, что журналисты должны выявлять и разоблачать фейки, чтобы не дать им посеять панику в обществе.