Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина

Наказать виновных в смерти фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина и других российских журналистов, погибших в результате обстрела на юго-востоке Украины в 2014 году, пока не представляется возможным из-за особо сложных отношений между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в шестую годовщину гибели фотокорреспондента.

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).

Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян.

Глава СЖР также отметил, что случаев гибели журналистов при исполнении своих профессиональных обязанностей в России не было очень давно.

«У нас есть случаи гибели журналистов, но не при исполнении своих обязанностей, а от бытовых разнообразных причин», - добавил Соловьев.