Глава СЖР опроверг сообщения о создании базы данных журналистов

Ранее СМИ написали о таком предложении со стороны профессиональной ассоциации.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что предложение касалось лишь удостоверения работников СМИ. Они хотят привести их к единому виду, чтобы избежать подделок:
Это не база данных. Мы предлагали каким-то образом унифицировать на добровольной основе журналистские удостоверения, чтобы исключить возможность появления самозванцев, потому что часто появляются люди, которые не имеют отношения к журналистике, но предъявляют какие-то удостоверения, заявляют, что они журналисты. Это роняет статус нашей профессии при том, что журналистское удостоверение даёт достаточно много возможностей: проход в госорганы, возможность задавать вопросы и многие другие привилегии. Какая-то их унификация для того, чтобы исключить возможность подделок, на добровольной основе как идея — мы её сейчас предложили обсудить журналистскому сообществу.
По словам Соловьёва, они не намерены вносить всех российских журналистов в единый список. Вопрос создания единых пресс-карт уже обсуждался в Госдуме, уточнил он:
Были высказывания и за и против. Сейчас комитет по информационной политике, IT и связям анализирует то, как прошла дискуссия. Угроз много, и закон о персональных данных тоже может встать на пути. Просто я хочу объяснить, мы ни в коем случае не собираемся загонять всех журналистов в какой-то реестр, выдавать специальные удостоверения и на этом зарабатывать. Наша задача — помогать журналистам, облегчать работу журналистов и защищать журналистов, поэтому мы предлагаем, чтобы им было удобно работать, в том числе на санкционированных и несанкционированных митингах.
Источник: Говорит Москва