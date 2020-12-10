Глава СЖР опроверг сообщения о создании базы данных журналистов

Ранее СМИ написали о таком предложении со стороны профессиональной ассоциации.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что предложение касалось лишь удостоверения работников СМИ. Они хотят привести их к единому виду, чтобы избежать подделок:

Это не база данных. Мы предлагали каким-то образом унифицировать на добровольной основе журналистские удостоверения, чтобы исключить возможность появления самозванцев, потому что часто появляются люди, которые не имеют отношения к журналистике, но предъявляют какие-то удостоверения, заявляют, что они журналисты. Это роняет статус нашей профессии при том, что журналистское удостоверение даёт достаточно много возможностей: проход в госорганы, возможность задавать вопросы и многие другие привилегии. Какая-то их унификация для того, чтобы исключить возможность подделок, на добровольной основе как идея — мы её сейчас предложили обсудить журналистскому сообществу.

По словам Соловьёва, они не намерены вносить всех российских журналистов в единый список. Вопрос создания единых пресс-карт уже обсуждался в Госдуме, уточнил он: