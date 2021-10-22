Глава СЖР поддержал предложение Минцифры разрешить госСМИ не сообщать об иностранном финансировании

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило разрешить государственным СМИ не сообщать об иностранном финансировании. Соответствующие поправки в закон опубликованы на портале правовой информации.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал эту инициативу:

«Предложенные поправки сейчас активно обсуждаются как в СМИ, так и в соцсетях, при этом диапазон мнений весьма широк — от резкого неприятия до поддержки инициативы Минцифры.

Для начала все же попробуем разобраться, кого и как коснется эта инициатива в случае ее одобрения.

Итак, Минцифры предлагает исключить из перечня СМИ, которые обязаны вести отчетность и предоставлять данные о финансировании из-за рубежа, а также медиа, учрежденные федеральными органами госвласти. К тому же, речь идет о средствах массовой информации, которые получают субсидии из бюджета.

Сейчас отчитываться о получении средств не обязаны представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИДа, а также те, которые были созданы в рамках международных договоров.

Крупные государственные СМИ, в частности, телеканалы, печатные издания и информационные агентства, как правило, имеют несколько корпунктов за рубежом (у многих государственных СМИ корпункты работают в нескольких десятках стран). По закону, такие СМИ обязаны вести отчетность как о бюджетном российском, так и о зарубежном финансировании, что строго исполнятся. Наивно полагать, что информацию об иностранном финансировании, если таковое имеется, государственные СМИ захотят «скрыть», тем более, что в современную цифровую эпоху подобные данные достаточно легко проверить. То же касается и зарегистрированных представительств иностранных СМИ в России.

В этой связи, предложение Минцифры — шаг навстречу журналистскому сообществу, учитывая интересы тысяч наших коллег, работающих как в ГосСМИ, так и в представительствах иностранных СМИ в России».