Глава СЖР призвал не доверять рейтингу «врагов свободной прессы»

5 июля список врагов свободной прессы появился на сайте Международной неправительственной организации «Репортеры без границ».

В рейтинге оказался Владимир Владимирович Путин и его коллега из Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. Также врагами свободной прессы признали еще 35 глав государств, которые негативно влияют на работу средств массовой информации и оказывают жесткое давление.

Глава союза журналистов России Владимир Соловьев призвал с иронией относиться к рейтингу «Репортеров без границ». По его словам организацию представляют несколько человек с «непонятными источниками финансирования», а их публикации не вызывают доверия даже у Международной федерации журналистов.

«Союз журналистов России» входит в самую большую журналистскую организацию, самую уважаемую в мире — Международную федерацию журналистов.... Так вот, руководство этой организации относится с иронией к разнообразным рейтингам, которые публикуют так называемые «Репортеры без границ», — рассказал Соловьев.

Сами же «Репортеры без границ» напоминают, что 17 из 37 глав государств попадают в рейтинг уже второй раз, первый список был опубликован в 2016 году. Они рассказывают, что у каждого из врагов свободной печати свой стиль. Некоторые вводят жесткую цензуру и произвольно сажают журналистов в тюрьму. Кто-то навязывает царство террора, отдавая иррациональные и параноидальные приказы. Другие принимают тщательно выстроенную стратегию, основанную на жестоких законах.