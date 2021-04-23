Глава СЖР призвал с иронией относиться к индексу свободной прессы

Ранее этот рейтинг опубликовала организация «Репортёры без границ». Россия заняла в нем 150-е место.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что в журналистском сообществе к этой организации не относятся серьёзно. По его словам, это связано с недостаточно чётким набором критериев рейтингов. Отчасти, заключил Соловьёв, на итоговые позиции в публикуемых данных, влияет субъективная оценка членов «Репортеров без границ».

«Действительно, есть такая организация «Репортёры без границ». Это несколько человек, у которых офис в Париже и которые получают деньги, судя по всему, от структур Сороса. Достаточно давно они взяли на себя миссию публиковать рейтинги свободы печати в разных странах мира. По каким критериям они это делают, не очень понятно. Судя по всему, там достаточно много субъективных и объективных мотивов. Поэтому все серьёзные журналистские организации, в частности Международная федерация журналистов, к этой структуре относятся с некоторой иронией. Потому что это непонятные люди, которые взяли на себя якобы миссию делать рейтинг свободы прессы, который, по сути, ничего не значит. Потому что Россия там, например, часто оказывается даже ниже Украины, где, по заявлению руководства украинской журналистской организации, каждые три дня журналистов избивают, чего в России не происходит, конечно, с такой частотой. Даже если бы эти прекрасные люди хотели поставить Россию на какое-то другое место, они бы не смогли этого сделать. Потому что, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому я рекомендую относиться к этому рейтингу с иронией».

Лидером индекса свободной прессы пятый год подряд осталась Норвегия. Финляндия на второй строчке, Швеция восстановила третье место, которое уступило в прошлом году Дании, переместившейся в этом году на четвёртую позицию. Всего в рейтинг входят 180 стран. Замыкают его Туркмения, Северная Корея и Эритрея.