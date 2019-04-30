Глава СЖР прокомментировал ситуацию вокруг закона о фейковых новостях

Союз журналистов России готов оказывать помощь тем СМИ, к которым новые законы о борьбе с фейковыми новостями и об оскорблении государства и общества будут применены чрезмерно, зарегистрированная в соответствии с законом о СМИ пресса получила так называемое «право на ошибку», заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.