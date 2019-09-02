Глава СЖР прокомментировал сообщения об обстреле в ДНР

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение об обстреле в самопровозглашенной ДНР, под который попали наблюдатели ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», выразил сожаление тем, что объявленное перемирие продержалось недолго и что журналисты, исполняющие свой долг, подвергаются опасности:

К сожалению, перемирие объявленное долго не продержалось. И опять фиксируются нарушения, в том числе даже журналисты, исполняющие свой служебный долг, подвергаются опасности. Конечно, это очень печально. Очень надеемся, что на фоне улучшения, потепления отношений, которые заметны, был освобождён наш коллега Кирилл Вышинский все-таки руководство Украины, все политические изменения, которые там произошли, всё-таки положат конец и боевым действиям.

В воскресенье, 1 сентября, представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что в воскресенье, во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ и представители республики в СЦКК. Позже внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк сообщил, что также попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в Коминтерново: