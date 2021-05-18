Глава СЖР сообщил, что нужно проконтролировать ужесточение закона о fake news

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил радиостанции «Говорит Москва», что поправки в статью 63 УК РФ об добавлении отягчающего обстоятельства в виде демонстрации преступления в СМИ или интернете не должны становиться цензурой для медиа.

«Подобные изменения в законодательстве могут усложнить работу журналистов, стать причиной давления, поэтому к таким законодательным инициативам нужно относиться очень внимательно. Я думаю, что в обсуждении этой инициативы, если она будет внесена, примет участие и журналистская общественность. Всё, что связано со свободой печати, комитет ГД по информационной политике всегда обсуждает и с журналистской общественностью, и с Союзом журналистов. Обычно мы участвуем в заседании комитета» – сообщил Владимир Соловьёв.

Однако глава СЖР считает, что инициатива важна, так как публикация подробностей о преступлениях может привести к появлению «подражателей».