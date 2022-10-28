Глава СЖР Владимир Соловьев оценил возможность введения военной цензуры в РФ

Предложение ввести военную цензуру на всей территории РФ противоречит действующему законодательству и нынешней ситуации, заявил «Ведомостям» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Однако координация информационной политики во время специальной военной операции нужна, считает он.

26 октября в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать Росинформбюро с функцией военной цензуры.

«У нас сейчас возник аналог ГКО, а именно – Координационный совет по всему, что касается специальной военной операции. Мне кажется, в рамках него должно возникнуть Росинформбюро, которое наконец станет единым голосом государства. Все говорят вразнобой. Может быть, даже не очень противоречат друг другу, но разное. Так нельзя», – цитирует Ашманова ТАСС.

Сама же цензура «запрещена Конституцией», напомнил «Ведомостям» Соловьев: «Военная цензура вводится в тех регионах, где есть военное положение. Поскольку на всей территории страны оно не введено, военная цензура работать не может по нашему законодательству».

Напомним, что 19 октября указом президента Владимира Путина было введено военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В восьми приграничных регионах России был введен режим среднего уровня реагирования, в субъектах ЮФО и ЦФО – уровня повышенной готовности, в остальных регионах – уровня базовой готовности.