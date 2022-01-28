Глава вологодского муниципалитета обвинил двух журналисток в клевете

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин обвинил журналисток Антониду Смолину и Ольгу Кульневскую в клевете и написал заявление в полицию. Поводом стал стрим, который журналистки выпустили ко Дню печати. В нем они рассказали, что их уволили из районной газеты «Советская мысль» после отказа переписать статьи с критикой администрации. Об этом «7х7» сообщила Смолина.

К вологодской журналистке Антониде Смолиной 26 января за пояснениями пришли полицейские. Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин подал на Смолину и журналистку Ольгу Кульневскую заявление в полицию за клевету в его адрес. Ко Дню российской печати журналистки провели стрим в соцсети «ВКонтакте», в котором рассказали, что в редакционную политику районной газеты «Советская мысль» происходило вмешательство, материалы журналистов цензурировали. Как утверждает Смолина, журналисток уволили из издания из-за материалов с критикой в адрес администрации.

— Меня уволили из-за того, что я сняла материал перед выпуском. Редакция попросила изменить конец в материале про закрытие детского сада. Я писала, что после закрытия одной из жительниц тяжело возить ребенка в другой сад. Мне предложили поменять концовку в таком ключе, что администрация как-то решает проблему, но и родители тоже должны позаботиться о детях. Я не выпустила материал, и на следующий день со мной расторгли договор, — рассказала «7х7» Смолина.

По словам журналистки, после ее увольнения из издания ушло два автора. В УМВД по Вологодской области журналисту «7x7» отказались подтвердить информацию, с Александром Кузьминым оперативно связаться не удалось.

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин не в первый раз заявляет на журналистов в полицию. Например, Кузьмин посчитал оскорблением комментарий вологодского блогера Ксении Сотниковой о том, что он «спалился и слился». Эти слова женщина написала после того, как Кузьмин удалил комментарий с обращением к помощнице, в котором попросил ее ответить на жалобу на плохой ремонт дорог. Однако дело до суда не дошло.

Александр Кузьмин написал три заявления на журналиста Юрия Седелкова. В его постах с песнями про домовенка Кузю и «мужчину в пинжаке» чиновник усмотрел оскорбление в свой адрес. Одно из заявлений Кузьмин написал из-за оскорблений в личной переписке с Седелковым.