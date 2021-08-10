Глава WhatsApp раскритиковал новую систему Apple по проверке запрещенного детского контента

Анонс компании о программе, которая будет сканировать фотографии пользователей, вызвал волну недовольств среди медийных личностей и рядовых пользователей.

Генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт написал в Twitter, что его мессенджер не будет использовать подобную технологию, потому что она «препятствует конфиденциальности людей».

«Вчера я прочитал информацию, опубликованную Apple, и я обеспокоен. Я думаю, что это неверный подход и нарушение конфиденциальности людей во всем мире. Люди спрашивали, станем ли мы применять эту систему для WhatsApp. Ответ — нет», — пишет Кэткарт.

Ранее Эдвард Сноуден тоже высказался против обновления в своем твиттер-аккаунте: «Независимо от того, насколько это благое намерение, Apple внедряет массовую слежку за всем миром. Не сомневайтесь: если сегодня они могут сканировать детское порно, то завтра они могут сканировать что угодно». Бывший сотрудник ЦРУ в шутку назвал систему iСтукачи.