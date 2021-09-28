Глава YouTube пообещала сделать все возможное для урегулирования работы в России

Сервис YouTube сделает все возможное, чтобы урегулировать вопросы своей работы в России. Об этом заявила глава компании Сьюзан Воджицки, сообщает канал Bloomberg TV.

«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне, — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах работы сервиса в России. - Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать».

На вопрос об удалении отдельных роликов с сервиса Воджицки отметила, что считает свободу слова «ключевой ценностью» в работе их платформы. «Когда мы работаем с правительствами, существует много аспектов, которые мы принимаем во внимание, будь это местные законы или происходящее на месте», — сказала она.