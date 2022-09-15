Главе Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову грозит до 15 лет лишения свободы

Президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову утяжелили обвинение. Ему добавили добавили статью о возбуждении ненависти или вражды. Теперь в его деле о распространении фейков об армии пять эпизодов, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СК убежден, что Талантов, «заведомо осведомленный о популярности социальной сети Facebook* и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации власти и ВС РФ, принял решение о распространении заведомо ложной информации», опубликовал пост и «сформировал в себе неприязнь к решению органов исполнительной и законодательной власти РФ».

Напомним, что Дмитрия Талантова задержали 28 июня в аэропорту Ижевска. Причиной стали его посты в социальных сетях с критикой специальной военной операции на Украине.

Ранее Талантов долгое время был защитником Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

* Компания Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ