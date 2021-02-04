Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова за ретвит с указанием времени акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода.

Судья Александр Меркулов признал Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП; максимальное наказание — 30 суток ареста). Меркулов отказал в большинстве ходатайств защиты — о вызове в суд оперативника Центра «Э» Гребенчукова, рапорт которого лег в основу дела, и полицейских, которые задерживали Смирнова, а также о допросе жены журналиста в качестве свидетеля и о назначении лингвистической экспертизы.

Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, сказано в полицейском протоколе, Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия».

В квартиру матери, где зарегистрирован журналист, пришли с обыском 27 января; силовики изъяли жесткий диск и несколько книг. Спустя три дня, 30 января, полиция задержала Смирнова во время прогулки с пятилетним сыном. Главреда «Медиазоны» продержали в ОВД до вечера, а затем отпустили с обязательством о явке в суд. На заседание он пришел в футболке с логотипом группы «Тараканы».