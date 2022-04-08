Главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили краской в поезде

Сотрудники полиции разыскивают двоих мужчин, которые в вагоне поезда Москва — Самара облили красной краской главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратов, по данному факту проводится проверка. сказали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее «Новая газета» сообщила о том, что неизвестный напал на Муратова прямо в вагоне поезда. По словам журналиста, инцидент произошел в купе, его облили масляной краской с ацетоном.

«Сотрудниками транспортной полиции организован комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей обоих мужчин и их задержание. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская поступило сообщение, что в поезде Москва — Самара требуются сотрудники полиции. Полицейские, прибыв на место, установили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. «Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись», — пояснили в пресс-службе.