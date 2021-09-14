Главного редактора «Псковской губернии» вызвали в Центр «Э»

Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) вызвали в Центр «Э» по жалобе местного МЧС.

Причина в публикации новости о разливе химвеществ в ходе учений военнослужащих в Псковской области. Письмо об этом пришло в редакции СМИ и районных администраций 8 сентября с почты прокуратуры Порховского района.

В МЧС заявили, что эта информация — фейк, так как официальная почта была взломана. После этого редакция «Псковской губернии» опубликовала опровержение в тексте новости и отдельной записью.

Главного редактора издания также вызвали в городской отдел по борьбе с экономическими преступлениями по делу о даче взятки. Так как прокуратура попросила повторно провести проверку в отношении Дениса Камалягина (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).