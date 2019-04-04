Главному редактору «Московского комсомольца» Павлу Гусеву исполняется 70 лет

Свой день рождения сегодня отмечает главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Ему исполняется 70 лет.

Главным редактором «Московского комсомольца» Гусев стал больше 35 лет назад и с тех пор является его бессменным руководителем.

Павел Гусев не раз говорил, что главный принцип его работы заключался в том, чтобы газету было интересно читать ему самому. День рождения журналист планирует отметить в редакции в кругу коллег и друзей. Гусев является заслуженным журналистом России и уже много лет возглавляет Союз журналистов Москвы.

Редакция ЖУРНАЛИСТА поздравляет Павла Николаевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, дальнейших творческих успехов.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС