Главным редактором агентства Reuters впервые за 170 лет стала женщина

Алессандра Галлони назначена главным редактором Reuters и стала первой женщиной во главе этого новостного агентства за его 170-летнюю историю. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении агентства.

Уроженка Рима Галлони сменит на этом посту американского журналиста Стивена Адлера, который после 10 лет на посту главного редактора уходит в этом году на пенсию. Под руководством 47-летней Галлони будут почти 2,5 тыс. журналистов по всему миру.

За плечами выпускницы Гарварда и Лондонской школы экономики 13 лет работы в газете The Wall Street Journal: сначала в качестве бизнес-корреспондента в Лондоне, затем - политического и экономического корреспондента в Риме и Париже и, наконец, главы южноевропейского бюро.

В 2013 году Галлони перешла в Thomson Reuters, где вначале была редактором по уже хорошо знакомому ей региону Южной Европы и одновременно колумнистом по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. После этого она стала главным редактором мировых новостей.

Занимая эту должность, в 2016 году она приняла участие в организованной по инициативе ТАСС встрече руководителей мировых агентств с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума.

Галлони — обладательница многих журналистских наград, в том числа американской U.S. Overseas Press Club Award и британской British Journalism Award.