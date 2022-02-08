Главным редактором еженедельника «Аргументы и факты» назначен Михаил Чкаников

Редакцию издательского дома «Аргументы и факты» с 8 февраля 2022 года возглавит Михаил Чкаников.

«Мы благодарны Игорю Черняку за 5 лет профессиональной, интересной и принципиальной работы, за верность читателю, ценностям «АиФ» и всему, за что многомиллионная аудитория любила и любит медиапродукты нашего издательского дома. Мы рады приветствовать Михаила Чканикова во главе редакции издательского дома «Аргументы и факты», желаем плодотворной работы, ориентированной на рост и развитие печатных и цифровых проектов. Уверен, что лидирующие позиции «АиФ» только укрепятся, а любовь многомиллионной аудитории будет приумножаться. Качество журналистики и доверие читателей – основные приоритеты нашего издательского дома и наше серьезное конкурентное преимущество», — прокомментировал назначение Генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Михаил Дмитриевич Чкаников в 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева по специальности «агроном-агрохимик» и поступил на работу во Всесоюзное Объединение «Агропромиздат» младшим-редактором стажером редакции литературы по земледелию. Работал редактором, корреспондентом в журналах «Хлопок» и «Животновод», затем корреспондентом газеты «Советская Россия», специальным корреспондентом газеты «Труд».

В 1993 году перешел на работу в Издательский дом «Сельская новь», был заместителем главного редактора, членом совета директоров, акционером этого предприятия и еще ряда издательских и рекламных компаний. В 2001-2002 годах прошел переподготовку в Академии народного хозяйства по специальности экономика и управление.

В 2005-2007 году был главным редактором интернет-портала и газеты «Крестьянские ведомости», принимал участие в работе над телепередачей «Крестьянская застава».

В 2007 году начал сотрудничество с «Российской газетой» в качестве корреспондента отдела экономики. Был членом общественных советов Министерства сельского хозяйства и Росрыболовства.

В 2011 году перешел на работу в секретариат «Российской газеты», вел номера ежедневного издания. Затем стал заместителем главного редактора, шеф-редактором Российской газеты Неделя.

Последние два года — первый заместитель главного редактора ФГБУ «Редакция «Российской газеты». На этом посту перезапустил деятельность отдела экономики газеты и интегрировал его в работу сайта RG.RU