Главным редактором Inc. Russia назначена Екатерина Кинякина

Теги: 
кадры
мая 12, 2021

С 11 мая должность главного редактора русской версии журнала Inc. займет Екатерина Кинякина. Игорь Романов, занимавший пост главного редактора ранее, покинул издание.

С января 2018 Екатерина Кинякина работала в Forbes, а с конца 2019 года — в «Ведомостях», в должности заместителя редактора. Там она специализировалась на технологиях, телекоммуникациях и инвестициях в компании, занимающиеся развитием высокотехнологичной отрасли.

Русскую версию американского журнала Inc. запустили в ноябре 2016 года. Инвестором проекта выступил российский бизнесмен Владимир Палихата.

Источник: Inc.
 
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: