Главным редактором REGNUM назначена Марина Ахмедова

Главным редактором Regnum стала журналистка Марина Ахмедова. Об этом сообщается на сайте самого информационного агентства.

Как уточняется, журналистка и правозащитница назначена главным редактором решением собственника. Ранее она работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер» и обозревателем журнала «Эксперт». В 2014-2015 годах Ахмедова была в зоне конфликта на Донбассе как военный корреспондент. В России Ахмедова была дважды награждена «Искрой» — наградой в области журналистики.

2 ноября в телеграм-канале Regnum и на сайте издания появилась информация, что в связи со сменой собственника оно приостанавливает свою работу. 3 ноября исполняющим обязанности главного редактора стал Александр Григорьев, а занимавший долгие годы этот пост Модест Колеров освобожден от своих полномочий.