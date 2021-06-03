Главным редактором Republic назначен Дмитрий Колезев

Издатель екатеринбургского портала It’s my city, бывший шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев стал главным редактором интернет-издания Republic (входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город»). Он приступит к работе после 9 июня.

«Александр Винокуров предложил мне попробовать заняться развитием СМИ, которое я давно читаю и люблю, и я согласился, мне это интересно. В определенной степени он дает карт-бланш, за что я благодарен. Но я человек довольно осторожный, поэтому крутых виражей у «Репаблика» не будет, а будут, я надеюсь, планомерное развитие и рост», — рассказал Дмитрий Колезев.

По его словам, он останется издателем It’s my city и продолжит жить в Екатеринбурге.

«Republic — это платформа профессиональной журналистики, которая сейчас успешно работает как сообщество независимых журналов, каждый из которых возглавляет независимый главный редактор. Это успешный и востребованный продукт, там прекрасные журналисты и редакторы, и я не думаю, что в нем нужно что-то кардинально менять. Но я думаю, что есть возможность создать нечто в дополнение к этому, усилить уже существующее. В первую очередь я вижу своей задачей привлекать новых редакторов и журналистов, а также внедрять новые продукты внутри самого „Репаблика“. В конечном счете это должно вести к увеличению числа подписчиков, но контрольных показателей тут не стоит», — добавил Дмитрий Колезев.