Главным редактором «Robb Report Россия» назначен Андрей Золотов

Андрей Золотов, бывший главный редактор журнала Forbes Life, возглавил журнал «Robb Report Россия». На новой должности он планирует усилить бренд издания за счёт привлечения экспертов в различных областях.

Редакторскую карьеру Андрей Золотов начинал в 2007 году в журнале PLAYBOY, затем работал в журналах GQ и Men’s Health, а в 2016 году возглавил редакцию Forbes Life для перезапуска журнала и его digital-версии. В 2018 году он также исполнял обязанности главного редактора журнала Forbes. В конце марта этого года он покинул издание.

Екатерина Крылова, издатель «Robb Report Россия»:

Для того чтобы быть востребованным у своей аудитории, успешным с точки зрения бизнеса и держать высокую планку качества продукта, необходимо не так много: любить дело, которым ты занимаешься, быть амбициозным и идти в ногу со временем. Зная Андрея, могу сказать, что всеми этими качествами он обладает. Перед ним стоит задача развивать Robb Report, журнал о роскоши, как в диджитал-части, так и в офлайн-направлении, опираясь на постоянное взаимодействие с читателями и создавая эксклюзивное сообщество вокруг бренда.

Андрей Золотов: