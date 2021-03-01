Главным редактором Tatler Россия стал Ариан Романовский

Ариан Романовский назначен главным редактором журнала Tatler Россия. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании Conde Nast, выпускающей издание.

Conde Nast Россия объявляет о назначении Ариана Романовского главным редактором Tatler Россия. Он заменит Ксению Соловьеву, которая стала главным редактором Vogue Россия.

Романовский окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он начал свою карьеру в Conde Nast в 2008 году в качестве стажера редакции Tatler и вырос до редактора сайта. Позже перешел на аналогичную позицию в GQ. Принимал участие в запуске и развитии развлекательного таблоида Super. В 2016 году занял позицию диджитал-директора изданий Harper’s Bazaar и Grazia и отвечал за перезапуск сайтов, развитие соцсетей и спецпроектов.

В 2018 году Ариан вернулся в Conde Nast на позицию редактора светской хроники журнала Tatler.

«Ариан — идеальный кандидат на пост главного редактора Tatler, одной из самых желанных и самых непростых вакансий на российском медийном рынке. Я искренне рада, что мы как компания научились привлекать талантливые кадры на старте и воспитывать их в сильнейших профессионалов рынка», — сказала Анита Гиговская, президент и генеральный директор Condе Nast Россия, слова которой привели в пресс-службе.