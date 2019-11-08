Главным редактором телеканала «Дождь» назначен Тихон Дзядко

Главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко, сообщается на сайте телеканала. Он сменит Александру Перепелову, которая проработает на этом посту до 31 декабря. О ее уходе с должности «Дождь» сообщил накануне, 6 ноября. Телеканал отмечал, что она продолжит сотрудничать с «Дождем» в новом качестве.

До назначения главредом «Дождя» Дзядко занимал пост заместителя главного редактора RTVi. В разные годы журналист был корреспондентом и ведущим радиостанции «Эхо Москвы», соведущим программы «Дзядко3» и ведущим новостей на телеканале «Дождь».

В феврале гендиректор телеканала Наталья Синдеева заявила об изменении организационной структуры «Дождя». По ее словам, программы будут выпускать продюсерские центры, у каждого из которых будет свой руководитель. В свою очередь редакционную политику будет определять новый коллегиальный орган – продюсерский комитет, состоящий из руководителей продюсерских центров, поясняла Синдеева.