«Главный канал Екатеринбурга» в Telegram купил основатель «Планерки» Александр Литвинов

Автор телеграм-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрей Варкентин сообщил, что продал его журналисту и основателю медиапроекта «Планерка» Александру Литвинову. По словам Варкентина, позиция и контент канала «как-то глобально не поменяется», а слегка видоизменится в сторону городского сообщества. Журналист Александр Литвинов подтвердил It’s My City такой вектор развития канала:

Канал будем развивать в сторону «комьюнити», то есть городского сообщества, где можно общаться, участвовать в акциях и розыгрышах, находить и предлагать что-либо. Многие каналы в Екатеринбурге воспринимают Telegram только как приложение к сайту (публикуют ссылки на свой сайт), кто-то просто переписывает чужие новости. По итогу занимаются только контентом, да и то вторичным. Telegram же нынче — нечто большее, чем просто контент. Вот это и попытаемся сделать с каналом.

«Главный канал Екатеринбурга» был создал 7 марта во время протестов в сквере у Драмтеатра. Тогда он назвался «Екатерининский собор».