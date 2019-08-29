Главный редактор «АБН» Алексей Дементьев стал руководителем Neva.Today

Генеральный директор и главный редактор «Агентства Бизнес Новостей» Алексей Дементьев стал управляющим партнером портала Neva.Today.

Портал учрежден компанией PDG, создателем которой является Андрей Добрый. В PDG также входят проекты Peterburg2.ru, Restate.ru и 110km.ru. Теперь Neva.Today входит в объединение петербургских интернет-сми «Медиасиндикат», где уже есть АБН, «Мойка78», Gazeta.SPb и NevaSport. До словам Доброго, такое партнерство позволит ему развивать агрегаторы по недвижимости Restate.ru и автомобилям 110km.ru.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Дементьев стал генеральным директором АО «НЕВА ТУДЭЙ» еще 24 июля, но сообщить об изменениях в руководящем составе партнеры решили только месяц спустя.

Дементьев стал собственником «Агентства Бизнес Новостей» в январе этого года. Из-за смены руководства из проекта ушла почти вся старая команда, в том числе главный редактор Елена Васильева и гендиректор Василий Романов.