Главный редактор AdIndex Татьяна Науменко покинула издание

Татьяна Науменко, проработавшая в AdIndex 14 лет, покидает издание. Ее последний рабочий день прошел вчера, 21 сентября.

В AdIndex Науменко пришла в 2008 г. на должность контент-редактора. В июне 2016 г. была назначена главным редактором сайта AdIndex.ru. В 2019-м также стала главредом печатной версии издания AdIndex Print Edition.

Под руководством Науменко AdIndex в 2021 г. вышел в новую для себя сферу и запустил видеонаправление, которое спустя год при ее участии переросло в AdIndex ТВ. На протяжении последних лет Татьяна Науменко также руководила мультиформатной работой редакции на отраслевых конференциях и собственных мероприятиях AdIndex.

В какое издание перешла Науменко, и кто станет новым главным редактором Adindex не сообщает.