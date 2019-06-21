Главный редактор Inc.Russia Илья Нагибин покинул издание

18 июня 2019 года в Inc.Russia сменился главный редактор — должность занял Игорь Романов. Об этом говорится в сообщении издания.

Бывший главред Илья Нагибин, занимавший должность с ноября 2018 года, покинул пост ради развития собственных проектов. Издатель Inc.Russia Никита Ким отметил, что полностью удовлетворён сотрудничеством с Нагибиным.

Романов начал работать в журнале в 2017 году: сначала шеф-редактором, затем замглавреда по спецпроектам и позже креативным директором. С сентября 2018 года был независимым медиаконсультантом.

Русская версия американского издания Inc. работает с ноября 2016 года. Инвестором проекта стал экс-президент концерна «Росэнергомаш» Владимир Палихата.