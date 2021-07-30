Главный редактор издания «Проект» и его заместитель уехали из России

Reuters сообщил, что главный редактор «Проекта» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубил уехали из России в Нью-Йорк, где планирует продолжать работать. Часть редакции издания также вывозят за границу, чтобы избежать преследования.

Издание продолжит работу, но уже не в России. Баданин рассказал, что часть журналистов перевезут в страны, находящиеся рядом с Россией, но не уточнил в какие именно: «Главное отличие заключается в том, что большая часть команды будет находиться за пределами России, чтобы избежать возможности каких-либо юридических и внесудебных действий против них», — отметил главный редактор.

На момент признания «Проекта» «нежелательной организацией», Баданин находился в отпуске с семьей за границей. Журналист отметил, что в Нью-Йорке он пока временно.