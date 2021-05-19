Главный редактор «Казанских ведомостей» представила свою новую книгу «24 рецепта успеха»

Сборник интервью «24 рецепта успеха» включает в себя рецепты счастливой жизни от известных людей: первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, политика Ирины Хакамады, депутата Госсовета РТ Риммы Ратниковой, поэта Равиля Бухараева, телеведущей Лии Загидуллиной, чемпиона Европы по ралли-кроссу Тимура Тимерзянова и многих других. В течение десяти лет они выходили на страницах «Казанских ведомостей».

«Мои герои дают очень ценные и мудрые советы о том, как стать счастливым и успешным человеком. Как автор я хочу сказать, что выход книги — это всегда командная работа. Я благодарна своим героям, истории которых легли в основу книги. Спасибо коллективу „Казанских ведомостей“, который участвовал в подготовке издания. Также благодарю руководство издательского дома Маковского, подготовившего графическую модель книги и команду Татарского книжного издательство, благодаря которому она увидела свет. Отдельное спасибо руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдару Саитгараевичу Салимгараеву за поддержку в издании книги», — поделилась Венера Якупова.

Поздравить и поблагодарить Венеру Якупову пришли многочисленные коллеги и друзья.

«Про Венеру Абдулловну можно много и интересно рассказывать. Чем больше я ее узнаю, тем больше она меня удивляет в хорошем смысле. Это человек безумной энергии, умеет меняться вслед за изменчивой жизнью. Ее и „Казанские ведомости“ знают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах», — отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Мы с Венерой Абдулловной знакомы много лет, вместе работали в газете „Комсомолец Татарии“. Она всегда поражала меня своей журналистской цепкостью, способностью находить темы, которые еще громко не прозвучали, но обязательно зазвучат уже завтра», — рассказала одна из героинь книги — депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Фото: Фарит Муратов