Главный редактор Кирилл Руков и его команда ушли из The Village

Издание The Village покинул главный редактор сайта Кирилл Руков, а также сотрудники из его команды.

Проект не смог решить финансовые проблемы. Однако команду издания планируют вернуть на прежнее место работы. Что ждет опубликованные материалы и сам сайт, пока неясно. Также не сообщается, будет ли в принципе существовать The Village.

Ранее издание ввело платную подписку в размере 690 руб. Сообщается, что было оформлено около 1,5 тыс. подписок, но темпы роста не устроили инвестора.

Кирилл Руков занял позицию главного редактора в The Village в сентябре 2022 года. Ранее в марте сайт лайфстайл-издания появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Через несколько дней российский офис интернет-издания The Village закрылся, а сотрудники уехали из страны.